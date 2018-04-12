لو برج الحمل.. 5 صفات اعرفها عن نفسك

هناك من يتوهم طول الوقت إنه أكثر شخص يعرف عن نفسه كل شيء، لكن في الحقيقة أنه لا يعرف إلا القليل، مما يجعله يدخل في حالة صدمة حال تسليط أحد المقربين منه الضوء على صفة أو عيب فيه.. نعم قد ينكره حتى لا يظهر عدم معرفته بذاته، هل وقعت في هذا من قبل؟ لا تخجل لست وحدك من يدعي أنه يعرف نفسه ويكتشف أنه لا يعرفها في الأساس.

عزيزي.. تعرف على نفسك أكثر إذا كنت تنتمي إلى برج الحمل..

1- زعيم

لديك روح مقاتلة تشبه الزعماء، قادرة على تحطيم أي شيء يعوق طريقها، مما يجعل الجميع يرونك متفائلا و شجاعا، يرون أنك ذو قيمة في حياتهم.

2- منافس

ورغم هذا، إلا أنك أوقات كثيرة تكون غير مستعد على القيام بالخطط والأهداف وتنتظر المنافسة مع الآخرين حتى تخرج طاقتك وإمكانياتك وتعتبر أن هذا أفضل طريقة للوصول إلى الهدف.

3- متهور قليلا

تظهر في مواقف كثيرة عدوانيا، وهذا ما تقع فيه بسبب ثقتك الزائدة و حماسك غير المبرر للآخرين، لكن هذا لا يقلل من سماتك الأخرى التى يجب أن تظهرها أكثر، ومنها الصبر و الإنسانية.

4- مخلص للأشياء

نعم.. أنت مخلص للأشياء التى تجدها مهمة في الحياة، ليس فقط الأشخاص ولكن كل شيء، وهذا هو السبب في أن أصدقائك و عائلتك يعرفون أنه يمكنهم الاعتماد عليك للدفاع عنهم.

5- الكفاءة مهمة بالنسبة لك

لديك الرغبة في الاحتفاظ والاتقان بكل شيء وتعطيه كل وقتك واهتمامك حتى يخرج بشكل مكتمل كالعمل أو العلاقات الإنسانية، وهذا يجعلك تنتظر المكافأة والتقدير وتنزعج جدا حال عدم حدوث ما توقعته.

عزيزي.. اعرف عن نفسك أكثر، وأجلس معها أيضا حتى تكتشف بنفسك العيوب والمميزات لتتغير دائما إلى الأفضل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا