زيدان: ما حدث شيء لا يصدق.. وأليجري يرد

كتب: علي الزيني

عبر زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن سعادته، بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف، مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب، التي فاز بها فريق العاصمة الإسبانية بثلاثية نظيفة.

وقال زيدان، في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة اليوم الأربعاء لقناة "بي إن سبورت"، "ما حدث شىء لا يصدق، وهذه هي كرة القدم، علينا ألا نتوقع شيئا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء أثناء سير اللقاء، وهو ما صعب علينا المباراة، وكنا نعاني".

وأضاف، "الخطة التي لعب بها يوفنتوس كانت جيدة جدا، وكانت مباراة رائعة وفي النهاية تأهلنا، رغم الأخطاء الكثيرة والمتعددة التي وقعنا بها".

ومن جانبه، أكد أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ريال مدريد.

على الجانب الآخر تحدث أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عقب انتهاء المباراة قائلًا: "نحن كنا متأكدين أننا سنصل إلى الوقت الإضافي، وللأسف لم نلعب وقتا إضافيا بسبب ركلة الجزاء التي أحرزها رونالدو في الثواني الأخيرة".

وعن أداء لاعبي اليوفي قال أليجري: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وحزين لعدم التأهل، وعلينا أن نفكر في الدوري".

وتأهل فريق ريال مدريد، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج، التي أقيمت اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو"، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

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