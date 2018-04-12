يوفنتوس يفوز بـثلاثية.. والريال يتأهل لنصف نهائي شامبيونزليج

كتب- محمود السيد

عبر فريق ريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة من يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج التي أقيمت اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو".

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بصورة سريعة ومفاجئة بعدما افتتح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التهديف في الدقيقة الثانية بعد عرضية رائعة من سامي خضيرة.

وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في تسديدة جونزالو هيجواين في الدقيقة الثامنة بعد عمل رائع من البرازيلي دوجلاس كوستا في الجبهة اليسرى.

وجاء أول ظهور هجومي لريال مدريد في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش لجاريث بيل الذي سدد تسديدة أرضية قوية لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون تصدى لها بنجاح.

وفشل إيسكو في تحويل تمريرة توني كروس الأرضية الرائعة من توني كروس في الدقيقة 13 التي تعامل بها بصورة سيئة لتصل لبوفون بسهولة.

وألغى حكم المباراة هدفا لريال مدريد سجله إيسكو بداعي التسلل في الدقيقة 14 بعدما أحرز الهدف نتيجة التسديدة القوية العائدة من الحارس بوفون.

واصل الكوستاريكي كيلور نافاس تألقه بعد تصدى لتسديدة ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من بيانيتش.

واضطر ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس لاستبدال ماتيا دي شيليو بالسويسري ليشتاينر في الدقيقة 16 بسبب معاناة الأول من مشاكل عضلية.

مع وصول الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، استعاد ريال مدريد زمام الأمور من الضيوف يوفنتوس بالاستحواذ على الكرة من أجل إيجاد ثغرات في دفاعات السيدة العجوز.

وحرم المخضرم بوفون ريال مدريد من معادلة النتيجة بعدما تألق في انفراد ايسكو في الدقيقة 35 بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو.

ونجح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في تسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس بعد عرضية رائعة من ليشتاينر بعدما سدد تسديدة رأسية قوية فشل الكوستاريكي كيلور نافاس في التصدي لها بالدقيقة 37.

وطالب البرتغالي كريستيانو رونالدو بركلة جزاء في الدقيقة 45 لكن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير أكمل اللعب دون النظر لطلب لاعب ريال مدريد.

وحرمت العارضة ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية قوية من الفرنسي رافاييل فاران نتيجة ركلة ثابتة قام بها الألماني توني كروس في الدقيقة 46.

وأطلق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين من رأسيتين لماريو ماندزوكيتش وسط سوء استغلال من أصحاب الأرض للفرص التي سنحت ضد جيانلويجي بوفون.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، تغييرين في بداية الشوط الثاني بخروج كاسيميرو وبيل ودخول فاسكيز وماركو أسينسيو بدلا منهم من أجل تنشيط هجوم الفريق الملكي.

واستمر فريق يوفنتوس في الشوط الثاني بالضغط العال على ريال مدريد الذي واصل تقديم مستواه السيء بعدم بناء هجمات منظمات على الضيوف.

وسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة قوية أرضية في الدقيقة 58 من زمن اللقاء لكن الحارس المخضرم بوفون تصدى لها بصورة جيدة.

وتألق الكوستاريكي كيلور نافاس في تسديدة الفرنسي بليز ماتويدي الأرضية القوية في الدقيقة 60 قبل أن يرتكب خطأ ساذج ليسجل متوسط ميدان السيدة العجوز الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وحاول ريال مدريد العودة لمجريات اللقاء بالاستحواذ على الكرة والضغط على لاعبي يوفنتوس لكن الفريق الملكي فشل في خلق مشاكل لضيوف وحارسه جيانلويجي بوفون.

وانهى زيدان التغييرات الثلاثة بخروج الكرواتي لوكا مودريتش ودخول مواطنه ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 76.

وتألق بوفون في تسديدة قوية لايسكو في الدقيقة 78 ليواصل حارس يوفنتوس مستواه الخيالي ضد لاعبي الفريق الملكي.

وكاد جورجيني كيليني أن يسجل هدف بطريق الخطأ في مرماه بعد عرضية من ماركو أسينسيو في الدقيقة 80.

و تلقى بوفون البطاقة الحمراء المباشرة بعد اعتدائه على الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير في الدقيقة 94 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة لوكاس فاسكيز التي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بعبور ريال مدريد إلى نصف نهائي تشامبيزليج بالرغم من الخسارة بثلاثة أهداف لهدف مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

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