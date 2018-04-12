بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب إشبيلية

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

بدأ فريق بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من: أولريتش، كيميتش، هوملز، بواتينج، رافينها، مارتينيز، رودريجيز، روبين، ريبيري، ليفاندوفسكي، مولر.

وجاءت تشكيلة إشبيلية كالتالي: سوريا، لانجليت، ميركادو، إسكوديرو، نافاس، نزونزي، بانيجا، كوريا، سارابيا، فازكيز، بين يدر.

بحث الفريق البافاري عن الهدف الأول، منذ بداية اللقاء، وكاد خاميس رودريجيز أن يسجل الهدف من تسديد ركلة حرة مباشرة، لكنها علت العارضة، وسدد آريين روبن كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم، وأنقذ سوريا حرس الفريق الضيف مرماه من هدف مؤكد بعدما حول رأسية ليفاندوفسكي، إلى ضربة ركنية في الدقيقة 8.

وكاد أن يفتتح هوميلز النتيجة للفريق البافاري، في الدقيقة 24 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة، وأضاع ريبيري فرصة هدف محقق بعدما تلاعب بمدافعي إشبيلية قبل أن يسدد تسديدة قوية، في الدقيقة 38، إلا أن سوريا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 41، وأنقذ خيسوس نافاس ظهير إشبيلية، مرمى فريقه من هدف محقق بعدما تدخل في اللحظة الأخيرة ليحول عرضية توماس مولر إلى ركنية قبل ريبيري، من أمام المرمى الخالي.

وحرم تدخل رافينيا ظهير بايرن، بابلو سارابيا من خطف هدف التقدم للفريق الأندلسي قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني هدد ليفاندوفسكي مرمى إشبيلية في الدقيقة 49 برأسية قوية، إلا أنها جاءت في الشباك الخارجية، ونجح الحارس سوريا في إبعاد تسديدة مولر القوية في الدقيقة 54، وحرمت العارضة إشبيلية من هدف محقق بعدما ردت رأسية خواكين كوريا في الدقيقة 59.

وفرض الفريق البافاري سيطرته في الوقت المتبقى من المباراة إلا أن محاولاته للتسجيل فشلت، وتعرض خواكين كوريا لاعب إشبيلية لطرد مباشر بعد تدخله العنيف على خافي مارتينيز، في الدقيقة 93، الذي أشعل الشجار بين لاعبي الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وتأهل بايرن ميونيخ إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا