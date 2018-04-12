10 أرقام قياسية في تأهل لريال مدريد لنصف نهائي تشامبيونزليج

كتب- محمود السيد

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي تشامبيونز ليج بالرغم من الخسارة بثلاثة أهداف لهدف من يوفنتوس الإيطالي في المباراة، التي أقيمت اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو" بفضل فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة وركلة جزاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة "97" قبل نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة بعض الأرقام القياسية في تأهل ريال مدريد لنصف نهائي تشامبيونز ليج.

1- ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي تشامبيونز ليج للموسم الثامنة على التوالي.

2- كريستيانو رونالدو سجل 10 أهداف ضد يوفنتوس أكثر لاعب في تاريخ تشامبيونز ليج يسجل في مرمى فريق وحيد بعدما تفوق على رقمه أمام بايرن ميونخ "9" أهداف وليونيل ميسي "9 أهداف" ضد أرسنال.

3- كريستيانو رونالدو ثالث لاعب يصل لـ150 مباراة في تشامبيونز ليج بعد تشافي 151 وكاسياس 167 مباراة.

4- يوفنتوس أول فريق يتغلب على ريال مدريد 3 مرات في سانتياجو برنابيو بالمسابقات الأوروبية.

5- بوفون يحصل على البطاقة الحمراء الأولى له في تشامبيونز ليج بعد 117 مباراة.

6- ماتويدي يسجل سابع أهدافه في تشامبيونز ليج خلال 54 مباراة والأول له منذ نوفمبر 2016 مع سان جيرمان ضد بازل السويسري.

7- ريال مدريد للمرة الأولى يتأخر بهدفين في الشوط الأول على ملعبه "سانتياجو برنابيو" منذ فبراير 2000، بعدما خسر من بايرن ميونخ 3-1.

8- ماندزوكيتش أول لاعب يسجل هدفين بالرأس في ريال مدريد في تشامبيونز ليج منذ موسم 2003 – 2004.

9- ماندزوكيتش أول لاعب يسجل ثنائية في شوط أول بمرمى ريال مدريد في سانتياجو برنابيوبتاريخ تشامبيونزليج.

10- سامي خضيرة للمرة الأولى في مسيرته بتشامبيونز ليج يصنع 3 أهداف في المسابقة الأوروبية.

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