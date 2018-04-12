البرلمان الألماني يدعو لأخذ تهديدات ترامب بضرب سوريا على محمل الجد

شدد رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني على ضرورة أخذ تهديدات الرئيس الأمريكي بشن هجوم على قوات النظام السوري على محمل الجد.

وقال نوربرت روتجن إن التهديد الذي أطلقه ترامب تجاه النظام السوري عبر حسابه على موقع تويتر ليس تهديدا عاما على غرار التهديدات التي أطلقها تجاه كوريا الشمالية بل تهديد محدد من خلال الإعلان عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.

تابع روتجن، القيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يقول شيئا مثل هذا دون أن تكون هناك عواقب، علينا أن نأخذ التهديد على محمل الجد".

غير أن رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني توقع أيضا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا حريصتان على تجنب المواجهة المباشرة مع بعضهما البعض وقال إن الخطر الأكبر يتمثل في إمكانية حدوث شيء غير مقصود في مثل هذا الوضع الحالي.

وطالب روتجن الغرب بانتهاج سياسة صارمة تجاه سورية وقال إن الموضوع يشتعل من وقت لآخر "…وكثيرا ما تحدث ضربات عسكرية ويحدث استياء".

وشدد روتجن على ضرورة إنهاء الحرب في سورية قائلا: "سبع سنوات من الحرب تكفي" وقال إن إنهاء الحرب في سورية يتطلب جهودا دبلوماسية مستمرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة الأخرى.

وأشار روتجن إلى أنه باستطاعة ألمانيا أن تساهم في ذلك بشكل مهم.

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