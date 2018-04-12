مسئولون أمريكيون: عينات دم من ضحايا هجوم دوما تأكد وجود كلور

من ناحية أخرى أكدت تقارير إعلامية وصول المجموعة الأولى من خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى مطار بيروت للتوجه إلى سوريا.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قد حذرت من أى إبطاء فى إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراءها إلى مدينة دوما السورية للتحقيق فى مزاعم عن وقوع هجوم كيميائى هناك.

ورحبت الخارجية الروسية، فى بيان صحفى، بقرار المدير العام للأمانة التقنية للمنظمة أحمد أوزومجو، بإيفاد خبراء للبعثة الخاصة المعنية بالكشف عن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا إلى دوما لتسليط الضوء على ما حدث هناك أسرع ما يمكن.

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