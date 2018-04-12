إيطاليا تعلن عدم مشاركتها في أي عمل عسكري بسوريا

عين ليبيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها بحسب رويترز.

وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني أجرى اتصالات ”دولية“ عديدة لخميس، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما أفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن ”إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لدعم قوات التحالف استناداً إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة.

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