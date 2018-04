الكشف عن مواقع انطلاق المقاتلات البريطانية لضرب سوريا

زعمت صحيفة “تايمز” البريطانية فى عددها الصادر اليوم الخميس، أنه فى حال أبدت بريطانيا استعدادها للمشاركة فى العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا فستقوم باستخدام قاعدة “أكروتيرى” البريطانية الموجودة فى قبرص.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد علمت من مصادر حكومية أن بريطانيا ستستخدم مقاتلات “تورنادو” المحلية المتواجدة فى قاعدة بريطانية فى قبرص لشن ضربات مشتركة مع دول حليفة على سوريا.

وكشف مصدر عسكرى للصحيفة أن الطائرات البريطانية على أهبة الاستعداد ومستعدة للإقلاع فى أى وقت لكنها تتنظر الأمر من القيادة العسكرية البريطانية.

وأشار المصدر أن بريطانيا لن تكتف باستخدام الطائرات والقاذفات بل ستقوم باستعمال البارجة الملكية “HMS Duncan” إن دعت الحاجة لذلك.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد قالت إنها مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها فى عمل عسكرى ردا على “الهجوم الكيميائي” فى سوريا مشيرة إلى أنها لن تسعى للحصول على تأييد مسبق من البرلمان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى.بى.سى”، اليوم الأربعاء، تصريحات ماى نقلا عن مصادر، دون أن تذكر اسمها، قولها إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة فى تدخل عسكرى ردا على الهجوم الكيميائى فى سوريا.

