إنتهاء اجتماع ترامب مع الأمن القومى وروسيا تدعو لاجتماع مجلس الأمن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب اجتمع مع فريق الأمن القومى بشأن سوريا ولم يتم اتخاذ قرار نهائي، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية مازالت تقيم المعلومات وتتشاور مع الحلفاء.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب سيتحدث اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، بشان الأوضاع فى سوريا.

من جانبها دعت السلطات الروسية، دول مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع بشأن سوريا غدا الجمعة.

وتطورت الأزمة السورية، مع تهديدات أمريكا وحلفاؤها بتنفيذ ضربة ضد الحكومة السورية، ردا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية فى دوما.

