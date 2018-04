إيفانكا ترامب تشارك فى قمة زعماء أمريكا اللاتينية فى ببيرو

شاركت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، فى اجتماع سوق البورصة في بيرو خلال قمة الأعمال الأمريكية الثالثة في العاصمة ليما.

ويحضر القمة أيضا نائب الرئيس دونالد ترامب مايك بينس، فى قمة زعماء أمريكا اللاتينية المنعقدة في بيرو، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وألغى الرئيس الأمريكى في اللحظة الأخيرة حضوره القمة، وذلك للإشراف على الاجتماعات الخاصة بالقصف الأمريكى المحتمل ضد الحكومة السورية.

