اغتصاب الأطفال يشعل المظاهرات بالهند |صور

نشرت وكالة " أ ف ب " صوراً لمظاهرات عنيفة بالهند احتجاجا علي انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال في الفترة الأخيرة.

و اتهم المتظاهرون الحكومة بالتقاعس أمام ظاهرة اغتصاب الأطفال ، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا في قضية اغتصاب ضد عضو بارز بالبرلمان من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودى الحاكم فى قضية سلطت الضوء على ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها النخبة.

واتهم كولديب سينج سينجار وأخوته باغتصاب فتاة في السادسة عشرة من عمرها فى مقاطعة أوناو بولاية أوتار براديش، حيث يعمل كمشرع فى ولاية حزب بهاراتيا جاناتا القومى الهندوسى.

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