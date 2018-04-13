القميص الجينز موضة.. 8 نصائح لارتدائه بطريقة جديدة

القميص الجينز، قطعة مهمة في دولاب كل فتاة، فهو مناسب لكل الفصول ويمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة، للحصول على إطلالات متنوعة ورائعة، فهو يناسب المحجبات، ويساعدك للخروجات النهارية في الصباح، كما يمكنك الاستعانة به في العمل إذا كنتي في مكان لا يتطلب الملابس الرسمية.

هناك أكثر من طريقة لارتداء القميص الجينز، سواء في فصل الصيف بمفرده، أو في الطقس البارد مع بلوفر، للظهور بإطلالة شتوية رائعة، ونستعرض لكي بعض النصائح لارتداء القميص الجينز..

1- يمكن ارتداؤه في العمل مع حذاء رياضي، على بنطلون جينز أو قماش عملي، فهو يتناسب مع كافة الألوان وأنواع الأقمشة، وحاولي الجمع بين درجات مختلفة من الجينز ليبدو مظهرك أكثر أناقة، يمكنك ارتداء قميص جينز فاتح مع بنطلون داكن، أقرا أيضًا.. البنطلون الواسع موضة صيف 2018.. اختاري الأنسب لجسمك

2- ضيفي إكسسوارات بألوان زاهية إذا اختارتي إرتداء القميص الجينز مع بنطلون جينز، لمزيد من البهجة والمرح، أقرا أيضًا..الأصفر والمشجر.. أبرز صيحات موضة ربيع 2018

3- البنطلون المشجر موضة صيف 2018، استعيني به مع القميص الجينز في الخروجات الصباحية مع أصدقائك، أو إذا تناسب هذا الإستايل أوقات العمل الخاصة بكي، أقرا أيضًا..موضة البناطيل المشجرة تعود من جديد.. فكيف ترتدينها؟

4- إذا كنتي ممن يفضلن البنطلونات الجلد، استخدميها مع القميص الجينز بألونها الأسود أو النبيتي أو الرمادي، ولكن عليكي الحرص على اختيار قميص فضفاض بمقاس أكبر من مقاسك ليخلق توازنا فى شكل جسمك، لأن البنطلون الجلد يكون ضيق عن غيره من البناطيل.

5- البنطلون القماش أيضًا، يساعدك في ارتداء القميص الجينز، فهو مريح ويناسب أوقات العمل، واستعيني بحذاء مميز مع هذه الإطلالة.

6- في الفترة الآخيرة، نشاهد موضة الطبقات و إرتداء جاكيت أو كارديان فوق قميصك الجينز، جربي ذلك من خلال الإستعانة بإكسسورات أنيقة وقلادة مميزة.

7- جربي القميص الجينز المفتوح مع تيشرت وبنطلون من نفس اللون، فهذه إطلالة بسيطة وهادئة، تناسب أوقات العمل والخروجات الصباحية، كما يمكنك ارتداء حذاء وشنطة من نفس اللون.

8- ليس فقط البنطلون هو القطعة الوحيدة التي يمكن ارتداؤها مع القميص الجينز، الجيبات الملونة أو الماكسي البليسية، تساعدك وتضيف لإطلالتكِ أنوثة.

بهذه الطرق ارتدي القميص الجينز، بسهولة وفي أكثر من مناسبة، وزيني القميص بإكسسوار أنيقة ومبهجة، تضيف لكي لمسة من الأناقة والجاذبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا