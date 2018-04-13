أتلتيكو مدريد يعبر لنصف نهائي الدوري الأوروبي

كتب- محمود السيد

عبر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بالرغم من خسارته من مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف في إياب ربع نهائي المسابقة التي أقيمت اليوم.

وبدأ فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بالضغط العالٍ على الضيوف أتلتيكو مدريد من أجل تسجيل هدف مبكر وتحقيق العودة بعد خسارة الذهاب بهدفين في إسبانيا.

واستحوذ سبورتنج على مجريات اللقاء بنسبة 62% الذي ساعده على خلق الفرص نحو مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي تألق بصورة خيالية في رأسية سباستيان كوستاس في الدقيقة 12 من زمن اللقاء بعد ركلة ركينة من برونو فيرنانديز.

خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء، ظهر سبورتنج لشبونة بشكل جيد بالاستحواذ على الكرة بينما الضيوف أتلتيكو مدريد ركنوا إلى الدفاع القوي واللعب على الهجمات المرتدة.

وتلقى سبورتنج لشبونة ضربة موجعة بإصابة جيريمي ماثيو في الدقيقة 26 ودخول رادوساف بيتروفيتش بدلا منه.

ونجح سبورتنج لشبونة في تسجيل الهدف الأول من رأسية قوية لفريدي مونتيرو في الدقيقة 28 من زمن اللقاء بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

خلال 30 دقيقة من اللقاء، قدم سبورتنج لشبونة مستوى مثالي بالسيطرة على مجريات اللعب والضغط العالٍ على الضيوف وسط غياب تام من رجال المدرب دييجو سيميوني الذين لم يخلقوا أي فرص على الحارس روي باتريسيو.

وتعامل يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد بصورة جيدة في تسديدة جيلسون مارتينيز في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف وسط أداء قوي ومثالي من سبورتنج لشبونة بينما أتلتيكو مدريد لم يقدم المستوى المرجو منه طيلة الشوط الأول الذي سدد به تسديدة وحيدة على الحارس روي باتريسيو.

وبدأ أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بصورة مغايرة عن الأول من أجل محاولة عدم استقبال الهدف الثاني الذي سوف يعقد الأمور عليه ويجبره على خوض وقت إضافي.

وكاد دييجو كوستا أن يعادل النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 50 بعد خطأ من مدافع سبورتنج لشبونة، كوستاس لكن مهاجم الروخي بلانكوس أهدر فرصة التعديل.

وتعرض دييجو كوستا للإصابة في الدقيقة 52 من زمن اللقاء ليستبدل بالمهاجم المخضرم فرناندو توريس بدلا منه.

وحاول أنطوان جريزمان الاعتماد على نفسه من أجل معادلة النتيجة لأتلتيكو مدريد عندما سدد في الدقيقة 58 لكن روي باتريسيو تعامل معها بصورة جيدة.

وصلت الدقيقة 60، وتحسن مستوى أتلتيكو مدريد عن الشوط الأول السيئ بخلق فرص على أصحاب الأرض ومحاولة الاستحواذ على الكرة بينما فريق سبورتنج لشبونة واصل الضغط على الضيوف لكن دون خلق فرص حقيقية على السلوفيني يان أوبلاك لكن دييجو سيميوني فضل خروج فيتولو صاحب المستوى المتواضع ودخول أنخيل كوريا بدلا منه لتحسين الهجوم.

وأطلق فريدي مونتيري تسديدة في الدقيقة 65 من أجل تسجيل الهدف الثاني لسبورتنج لكن يان أوبلاك كان في المكان الصحيح وتصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 70 جاء التغيير الثاني من جورجي خيسوس، مدرب سبورتنج لشبونة بخروج بريان رايز ودخول روبين روبيرو.

وتصدى روي باتريسيو لانفراد الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 82 بعدما وجد لاعب أتلتيكو مدريد وجها لوجه مع حارس سبورتنج لكن الأخير انقذ أصحاب الأرض ببراعة، وعاد جريزمان ليهدر فرصة التعديل لروخي بلانكوس في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من أنخيل كوريا.

وأطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بعبور أتلتيكو مدريد لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالرغم من الخسارة بهدف في ميدان سبورتنج لشبونة.

واستفاد فريق أتلتيكو مدريد من فوزه ذهابا على سبورتنج بهدفين نظيفين في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

في باقي المباريات، تأهل فريق أرسنال لنصف النهائي بعدما تعادل مع مضيفه سيسكا موسكو بهدفين مستفيدا من فوزه ذهابا 4-1.

بينما مارسيليا الفرنسي سحق ضيفه لايبزيج الألماني بخمسة أهداف لهدفين ليضمن بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وخطف سالزبورج النمساوي بطاقة العبور لنصف النهائي بعدما سحق ضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1.

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