العثور على جثة امرأة مقطعة الأوصال في غربي ألمانيا

ذكر تقرير إخباري مساء الخميس أنه تم العثور على جثة امرأة مقطعة الأوصال في مدينة أوسنابروك غربي ألمانيا، في جريمة قتل على ما يبدو.

وذكرت صحيفة "أوسنابرويكر تسايتونج" أن الشرطة تشتبه في أن ابن المرأة القتيلة، الذي تم تحديد هويته بأنه رجل يبلغ من العمر 31 عاما، هو الذي قام بقتلها.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تلك القضية.

ورفضت الشرطة المحلية التعليق على القضية، لكنها قالت إن بيانا سيصدر اليوم الجمعة في هذا الشأن.

وقامت الشرطة بالبحث عن المرأة بعد أن أبلغ زملاؤها عن فقدها بسبب تغيبها عن العمل. وتم العثور على جثتها في منطقة شينكل في أوسنابروك.

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