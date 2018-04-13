(إف.بي.آي) يدرج زعيم عصابة مخدرات مكسيكي على قائمة أكثر 10 مطلوبين

أدرج مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، رفاييل كارو كوينتيرو، أحد مؤسسي عصابة المخدرات المكسيكية "جوادالاخارا" ، التي لم تعد موجودة حاليًا، على قائمة أكثر عشرة مطلوبين هاربين.

وفي إعلان مشترك مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، رصد مكتب التحقيقات الاتحادي مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ذلك الرجل.

ومازال كارو كوينتيرو هارباً منذ عام 2013 ، منذ أن أطلق سراحه في المكسيك بعد 28 عاما قضاها في السجن من أصل حكم بالسجن لمدة 40 عاما في قضية خطف وتعذيب وقتل عميل إدارة مكافحة المخدرات إنريكي كامارينا.

وقد أثارت عملية إطلاق سراحه غضبا في الولايات المتحدة، وبناء عليه صدر بحقه أمر اعتقال بعد أقل من أسبوع من إطلاق سراحه، لكنه ظل هاربا منذ ذلك الحين.

ويتهم كارو كوينتيرو بأنه لا يزال يتبوأ دورا قياديا في عصابة "سينالوا" لتهريب المخدرات.

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