إدانة فلسطينية لإقرار نقل سفارة هندوراس إلى للقدس الشرقية

أقر المؤتمر الوطني لهندوراس مشروع نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أحيل المشروع إلى السلطة التنفيذية.

وبحسب بيان المؤتمر، فقد أيد قرار نقل السفارة إلى القدس 59 نائبا، مقابل 33 صوتوا ضد القرار، لتصبح هندوراس بذلك الدولة الثالثة التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وأدان الفلسطينيون قرارات بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس معتبرين أنها خرق للقانون الدولي الذي يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة.

وأعلنت إسرائيل أنها تبذل الجهود مع العديد من الدول لنقل سفاراتها إلى القدس، وبين هذه الدول باراغواي وهندوراس اللتان من المرجح أن يتم الإعلان عن موافقتها على نقل سفارتيهما إلى القدس قريبا، حسب مصادر إسرائيلية.

