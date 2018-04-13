العرب يجدّدون رفضهم للقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس

عين ليبيا

أعلن وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية الـ29 التي تحتضنها مدينة الظهران السعودية الأحد، أن قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس “باطل” ويشكل “خرقا خطيرا للقانون الدولي والقرارات الأممية”.

اجتمع وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، وركزوا في اجتماعهم على أمرين رئيسيين، رفض قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإدانة العملية التركية في شمال سوريا.

وقال الوزراء في مشاريع قرارات في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الـ29 التي تستضيفها مدينة الظهران السعودية الأحد، إن قرار نقل السفارة يعتبر “باطلا” ويشكل “خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة“.

كما أكد الوزراء العرب أن القدس الشرقية “هي عاصمة الدولة الفلسطينية“، داعين إلى تفعيل “شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا “دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وتستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس في مايو المقبل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب “تاريخيا”في حين يندد به الفلسطينيون.

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