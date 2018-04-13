رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن خليفة يوب هاينكس

أعلن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، عبر الحساب الرسمي للعملاق البافاري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، رسميًا أن الكرواتي نيكو كوفاتش سيكون المدير الفني الجديد للبافاري بداية من يوليو 2018 بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفًا للمخضرم يوب هاينكس الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: "نحن سعداء جدا بالتعاقد مع نيكو كوفاتش، لأنه كان لاعبًا في بايرن ميونيخ، ويعلم الأشخاص وهوية النادي بشكل جيد للغاية، ونحن مقتنعون بأنه هو المدرب المناسب لمستقبل بايرن".

وأفاد الموقع الرسمي للعملاق البافاري أن نيكو كوفاتش صاحب الـ46 عامًا سيكون مدربًا للفريق خلال الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2021، كما أن المدرب الحالي لفريق إينتراخت فرانكفورت، سيجلب شقيقه روبرت كوفاتش صاحب الـ44 عامًا، من فرانكفورت كمدرب مساعد له، علاوة على أن النادي البافاري سيدفع لفرانكفورت 2.2 مليون يورو، قيمة فسخ عقده.

يشار إلى أن نيكو كوفاتش لعب لنادي بايرن ميونيخ خلال الفترة من 2001 إلى 2003، وشارك في 34 مباراة في الدوري الألماني بوندسليجا وأحرز خلالها 3 أهداف.

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