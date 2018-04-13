صلاح الأفضل في تاريخ البريميرليج برقم قياسي جديد

فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، اليوم الجمعة، رسميًا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي، والمقدمة من رابطة البريميرليج، ليدخل التاريخ بعدما بات أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات في موسم واحد، إذ سبق أن حصل عليها مرتين مع ليفربول خلال شهري نوفمبر وفبراير.

وتفوق صلاح على كل من ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، وجينك توسون لاعب إيفرتون، وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وكريس وورد لاعب بيرنلي.

ونجح صاحب الـ25 عامًا خلال شهر مارس في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف مع ليفربول في أربع مباريات لعبها بالبريميرليج، بواقع 4 ضد واتفورد وهدف أمام نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس.

وتوهج صلاح بشكل مبهر هذا الموسم مع ليفربول، وأعاد لقب الكرة الذهبية الإفريقية إلى أحضان الكرة المصرية بعد غياب طويل دام 35 عامًا كاملة، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017 بعد منافسة مع السنغالي ساديو ماني زميله بصفوف ليفربول، والجابوني بيير أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وتوج صلاح باللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن حصد الجائزة من قبل اللاعب الأسطوري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي عام 1983، بعد أن أسهم في فوز الفريق المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 1982، وصعوده لنهائي البطولة القارية في العام التالي.

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