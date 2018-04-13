رسالة صلاح ورغبة في الانتقام وخطة عبور.. ردود الأفعال عقب قرعة الأبطال

أفرزت قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، كلاسيكو أوروبيا بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ومواجهة مثيرة بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، والتي سحبها النجم الأوكراني السابق أندريه شيفشينكو في مدينة نيون السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتواجه العملاقان بايرن ميونخ وريال مدريد في العديد من المناسبات في أغلى المسابقات الأوروبية، وكان آخرها الموسم الماضي في دور الـ16 وتمكن النادي الملكي من عبور العملاق البافاري، وكانت آخر مواجهتين في الدور نصف النهائي بينهما في عامي 2012 و2014.

وسيستقبل بايرن ميونيخ في اللقاء الأولى على ملعبه "أليانز أرينا" في 25 من الشهر الجاري، في حين أن النادي الملكي سيستقبل في الإياب على سانتياجو برنابيو في 1 مايو المقبل، في المقابل سيستقبل ليفربول روما على ملعبه "أنفيلد" في 24 من الشهر الجاري، وسيتوجه إلى ملعب الأولمبيكو في 2 مايو المقبل.

وفيما يلي نستعرض ردود الأفعال عقب القرعة:

بوتراجينيو يحدد خطة العبور

البداية مع إيميلو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، الذي علق قائلا في تصريحات نقلها موقع "اليويفا": "سنكون أولا بحاجة إلى الحصول على نتيجة جيدة في ميونيخ من أجل البناء عليها في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو".

وأضاف بوتراجينيو: "في هذه المرحلة من المنافسة من المستحيل ألا تعاني، لكن إذا كان علينا القيام بذلك من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، فلا مانع من ذلك، ونحن نريد حقا أن نكون هناك، لقد كانت بطولة صعبة علينا هذا الموسم، أوقعتنا القرعة في مواجهة باريس سان جيرمان ثم يوفنتوس والآن بايرن ميونيخ ".

هاينكس يكشف عن أمنيته

من جانبه شدد يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونيخ، على صعوبة مواجهة ريال مدريد، وقال هاينكس، خلال تصريحات، نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "ستكون مواجهة بين عمالقة الساحرة المستديرة، فريقان لديهما تاريخ عريق في كرة القدم الأوروبية".

وتابع المدير الفني لبايرن ميونيخ: "ريال مدريد فريق كبير، ويضم لاعبين رائعين، وفي دوري الأبطال لا يوجد خصم ضعيف وآخر قوي، وموسم الثلاثية؟ لقد لعبنا ضد يوفنتوس وبرشلونة، وأتمنى أن يكون هذا فأل خير، أنا واثق".

وعن ركلة جزاء ريال مدريد أمام يوفنتوس، أوضح: "لا أعتقد أن الأمر جدلي، يمكن احتساب هذه العقوبة، ويمكن الاختلاف في الآراء، لكنني لا أفكر كثيرًا في انتقاد القرارات، ومن المهم أن تلعب هذه المباريات بشكل منضبط، وكريستيانو رونالدو؟ هناك دائمًا لاعبون مميزون، ونجم البرتغال واحد منهم، بجانب ميسي، توني كروس أكد لي أيضًا، أن رونالدو يتمتع بعقلية تدريب عالية ولديه شخصية جيدة، آمل ألا يكون في أفضل حالاته ضدنا".

صلاح ليس مصدر قلقنا الوحيد

ووصف رامون رودريجيز "مونتشي" المدير الرياضي لنادي روما، مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالمُعقدة، حيث يحلم روما بالثأر من الريدز، الذي فاز عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1984 بركلات الترجيح.

وقال مونتشي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب القرعة: "يبدو كأنها فرصة مثالية لإيجاد السعادة التي لم تتحقق هذا الموسم، ولكنها ستكون مواجهة صعبة، وسنواجه فريقًا قويًا، وعلينا أن نفكر في أنفسنا فقط، ونكرر العمل الجيد الذي قمنا به أمام برشلونة".

وتابع المدير الرياضي لنادي روما: "الفوز الذي حققناه على حساب برشلونة يجعلنا نثق أكثر فيما نفعله، لكن مواجهة ليفربول ستكون مختلفة، أنا قلق من ليفربول لأن لديهم العديد من اللاعبين الجيدين، وليس فقط محمد صلاح، كما أن لديهم مدربًا رائعًا".

رغبة في الانتقام

اعترف المدير التنفيذي لنادي روما، أومبيرتو جانديني، بسعادته بعد سحب القرعة، وقال جانديني، الذي حضر القرعة في نيون بسويسرا: "يسعدنا أننا نوجد في هذه المسابقة، ليفربول فريق لديه تاريخ عظيم، وسنحاول إعداد أنفسنا بأفضل شكل له".

وعن بيع محمد صلاح لليفربول، في الصيف الماضي، أوضح: "صلاح لاعب قوي جدًا، كانت لديه الرغبة في المغادرة وكانت كل الظروف ممهدة لذلك، لقد ترك بعض الذكريات الجميلة معنا، وأسهم في وصولنا لدوري الأبطال، والآن نحن ننتظره في روما".

وأضاف المدير التنفيذي لنادي روما: "ستجمعنا بليفربول ليلة كروية جميلة، لكن من المهم أن نذهب أولًا لملعب الأنفيلد في مباراة الذهاب ولعب مباراة مهمة، ولدينا أفضلية لأننا سنلعب على أرضنا في مباراة الإياب، وسوف تدفعنا الجماهير، نريد الانتقام من خسارة لقب دوري الأبطال أمامهم في 1984".

وسبق لجانديني أن فاز كمدير بلقب دوري الأبطال، في أثناء عمله مع برشلونة وميلان، وعن ذلك قال: "الفوز به مع برشلونة كان ساحرًا وكذلك مع ميلان، أتذكر حتى الآن، الليلة الساحرة أمام مانشستر يونايتد، والتي جعلت ميلان يلعب المباراة النهائية بعدها، وهذه المرة أتمنى أن ينجح روما في ذلك، لأن وصوله للمباراة النهائية لا يُقدر بثمن".

رسالة صلاح

فيما وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة مقتضبة إلى فريقه السابق، روما الإيطالي، قبل مواجهة الناديين، وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل تويتر "100%"، وذلك ردا على رسالة النادي الإيطالي، التي رحب بها بمواجهة النجم المصري، عقب إجراء القرعة، اليوم الجمعة، بمدينة نيون السويسرية.

كان صلاح، قد رحل عن روما، مطلع الموسم الجاري، لينتقل إلى ليفربول الإنجليزي، حيث يتألق بشدة، ويحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، كما سجل 8 أهداف للريدز في دوري الأبطال هذا الموسم.

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