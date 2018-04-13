اجتماع أزمة الكونغو بالأمم المتحدة يفشل في جمع التبرعات المطلوبة

عرضت الدول المانحة، اليوم الجمعة، أقل من ربع المبلغ المقدر بـ 2.2 مليار دولار، الذي طلبته الأمم المتحدة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون جراء الصراعات المتعددة في الكونغو.

وتعهدت الدول المانحة بتقديم 530 مليون دولار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مؤتمر عُقد في جنيف. وفر نحو 750 ألف شخص من الدولة المضطربة الغنية بالموارد، والتي يشار إليها باعتبارها إحدى الأزمات المنسية في العالم من قبل الأمم المتحدة.

وحقق المؤتمر نتائج أسوأ بكثير من اجتماع الأمم المتحدة الذي عقد الأسبوع الماضي لمساعدة سكان اليمن، الذين يعانون من ويلات الحرب، حيث جذب ملياري دولار، بفضل التبرعات السخية من الدول العربية.

وفي حين شاركت الحكومة اليمنية في هذه الفعالية إلى جانب 52 دولة أخرى، نأت الحكومة الكونغولية بقيادة الرئيس جوزيف كابيلا بنفسها عنها، وزعمت أن الأمم المتحدة تبالغ في تصوير الوضع.

وقال مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في جنيف: "أعتقد أن الجميع يدركون أن هناك أزمة كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، مضيفا أن عدد الكونغوليين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تضاعف إلى 13 مليونا منذ العام الماضي.

ويعاني حوالي 4.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، كما تشهد البلاد أسوأ تفش لداء الكوليرا منذ 15 عامًا.

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