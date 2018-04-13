مقتل أول جندي منذ دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في أوكرانيا

قتل جندي أوكراني، اليوم الجمعة، في معارك شرق أوكرانيا هو الأول الذي يسقط منذ طبق نهاية مارس وقف جديد لإطلاق النار، كما أعلن المتحدث باسم الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث دميترو جوتسولياك للصحفيين "بعد إطلاق نار من العدو قُتل أحد جنودنا في الساعات الـ24 الأخيرة" موضحا أن جنديا آخر أصيب بجروح بالغة.

وكان وقف لإطلاق النار بين الجيش الأوكراني والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا، دخل حيز التنفيذ في 30 مارس بمناسبة عيد الفصح.

وتشهد أوكرانيا منذ ابريل 2014 نزاعا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل. وتتهم كييف والغربيون، روسيا بدعم المتمردين عسكريا وهو ما تنفيه موسكو.

ومنذ اتفاقات مينسك في فبراير 2015 سمحت هدنات متعاقبة بخفض مستوى العنف دون وضع حد لإراقة الدماء في هذا البلد.

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