السعودية تطالب مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين

كانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت أمس صاروخاً باليستياً فوق جازان أطلقته ميليشيا الحوثي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف_دعم_الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة من مساء اليوم الخميس، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.

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