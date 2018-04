نصر الله: قصف مطار التيفور أدخل إيران فى قتال مباشر مع إسرائيل

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، إن استهداف إسرائيل للقاعدة الجوية السورية كان “خطأ تاريخيا وأدخل إيران في قتال مباشر مع إسرائيل”.

ووجه نصر الله حديثه لإسرائيل، قائلا “لا تخطئوا التقدير وأنتم وجها لوجه مع إيران”، وتابع “قصف مطار التيفور حادثة مفصلية في تاريخ المنطقة، ما قبلها شيء وما بعدها شيء ولا يمكن العبور عنها ببساطة”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت إن طائرتين حربيتين من طراز إف-15، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قامتا في ليلة يوم 9 أبريل، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور، وأن ثلاثة صواريخ وصلت إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى”.

وذكر بيان الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أحد من المستشارين الروس لأذى، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات إسرائيلية من طراز “أف-15” أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

