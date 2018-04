إسرائيل: الطائرة الإيرانية التى أسقطت حملت موادا شديدة الانفجار

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الطائرة المسيرة التي أسقطها منذ شهرين على حدوده مع سوريا كانت تحمل موادا شديدة الانفجار لضرب أهداف داخل إسرائيل.

واتهم الجيش آنذاك إيران بإطلاق الطائرة من داخل قاعدة التيفور الجوية في سوريا لاستهدف مواقع مهمة في إسرائيل، ونقلت الصحف الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش إن “الطائرة الإيرانية كانت تحمل موادا شديدة الانفجار لتنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية.”

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الطائرة وتعقبتها حتى اعتراضها، وفي 10 فبراير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة دون طيار قال إنها إيرانية على الحدود الشمالية.

وأضاف أنه خلال الحادث أسقطت مضادات أرضية داخل سوريا مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16، ونجا قائداها، وشدد على أن الجيش لا يعلم “ما إذا كانت المقاتلة الإسرائيلية أصيبت بنيران سورية.”

