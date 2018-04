رئيس الإكوادور يؤكد مقتل 3 صحافيين مختطفين على الحدود

أكد الرئيس الإكوادورى لينين مورينو الجمعة مقتل ثلاثة أفراد فى فريق صحافى كان خطفهم مسلحون يعتقد انهم متمردون كولومبيون، مطلقا على الفور عملية عسكرية فى المنطقة التى شهدت خطفهم.

وأبلغ مورينو الصحفيين فى كيتو: “للأسف، لدينا معلومات تؤكد مقتل مواطنينا” الصحافيين، بعد ساعتين من انتهاء مهلة منحها للخاطفين مدتها 12 ساعة لتقديم ما يثبت أن المحتجزين الثلاثة أحياء.

وتابع “لقد استأنفنا، عمليات الجيش والشرطة فى المنطقة المحاذية للحدود بعد وقفها فى وقت سابق وسأرسل فورا وحدات النخبة من الجيش والشرطة“.، وكان مورينو قرر قطع مشاركته فى قمة الأمريكيتين فى العاصمة البيروفية ليما، وعاد إلى كيتو نظراً “للوضع الدقيق” المتعلق بمصير الصحافيين.

ولدى وصوله إلى كيتو، قال إنه يمهل الخاطفين اثنتى عشرة ساعة لتقديم ما يثبت ان رهائنهم الثلاثة أحياء، وحذر مورينو: “إذا تبين انهم ليسوا احياء فسنتصرف بحزم شديد” لمعاقبة “من ينتهكون حقوق الإنسان“.

وكان فريق من صحيفة “ال كوميرسيو دو كيتو” اليومية، يضم المراسل خافييه اورتيغا والمصور بول ريفاس والسائق ارفان سيغارا، خطفوا فى 26 مارس، بينما كانوا يعدون تحقيقا على الحدود بين الإكوادور وكولومبيا.

