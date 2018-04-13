محمد النني أفضل لاعب في الجولة بالدوري الأوروبي

كتب: علي الزيني

توج الدولي المصري، محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب، في جولة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وجاء ذلك بعدما صنع النني، هدفي التعادل لفريقه (2-2)، اللذين سجلهما داني ويلبيك وآرون رامزي، في شباك المستضيف، سسكا موسكو الروسي، أمس الخميس.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن النني توج بالجائزة، بعد حصوله على 84% من الأصوات، متفوقا على 3 لاعبين، وهم: الفرنسي ديميتري باييه، نجم مارسيليا (10%)، والمالي أمادو هايدارا، لاعب سالزبورج النمساوي (4%)، والسلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد (2%).

واستطاع فريق الأرسنال الإنجليزي بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي، بالرغم من تعادله أمام سيسكا موسكو الروسي بهدفين لكل فريق، في إياب دور ربع النهائي مساء أمس الخميس، وتصب نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في مصلحة الجانرز بعد فوزه 6-3 في مجموع المباراتين، حيث فاز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونجح النني في صناعة الهدف الأول للأرسنال، الذي أحرزه داني ويلباك في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وواصل الدولي المصري تألقه وصنع الهدف الثاني لزميله رامسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وكافأ نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد النني، قبل أيام بتجديد تعاقده مع النادي بعقد طويل الأمد بعد المستوى الجيد للفرعون المصري في الفترة الماضية منذ قدومه لصفوف الجانرز في 2016 من بازل السويسري، لينهي الفريق اللندني الجدل حول المصري بعد الشائعات حول رحيله في الصيف المقبل، ويأتي التجديد من أرسنال للاعب صاحب الـ25 عامًا، بسبب الثقة الكبيرة التي ينالها من الفرنسي آرسين فينجر، الذي يعتبر المسئول الأول عن قدومه لملعب "الإمارات"، بالرغم من هجوم بعض الجماهير على لاعب المقاولون السابق بسبب عدم ثبات مستواه.

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