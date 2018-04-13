صراع ميسي وجنون رونالدو.. أبرز ملامح قرعة دوري الأبطال

كتب- محمود السيد

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، في مدينة "نيون" السويسرية" عن مواجهة قوية ونارية بين ريال مدريد الإسباني، حامل لقب تشامبيونز ليج في العامين الماضيين وبايرن ميونخ الألماني، بينما يلعب فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الفرعون المصري محمد صلاح مع روما الإيطالي، صاحب أكبر مفاجأة في ربع نهائي البطولة بالإطاحة بالعملاق الكتالوني برشلونة، بعدما قهره بثلاثية نظيفة ليعوض خسارة الذهاب 4-1.

وتحظى مباريات نصف نهائي تشامبيونز ليج ببعض الملامح بين فرق بايرن ميونخ مع ريال مدريد وليفربول ضد روما نستعرضها في التقرير التالي:

انتقامات البافاري وجنون رونالدو

تعتبر مباراة ريال مدريد ثأرية وانتقامية بالنسبة لفريق بايرن ميونخ الألماني، الذي سقط في أكثر من مناسبة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة. حيث حُرم البافاري في 2014 من تحقيق الثلاثية بعدما خسر من ريال مدريد في نصف نهائي تشامبيونز ليج 2014 (1-0 و4-0)، وكرر الفريق الملكي تفوقه على نظيره البافاري في ربع نهائي البطولة في الموسم الماضي بالفوز في "أليانز أرينا" 2-1 في برنابيو 4-2، الذي يجعل حامل لقب الدوري الألماني يحمل في نفسه الكثير من الملكي، الذي يسيطر على لقب تشامبيونز ليج في الموسم الماضي.

ومن بين انتقامات بايرن ميونخ، هناك الكولومبي خاميس رودريجيز يرغب في الانتقام من الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي الذي فضل عليه في موسم ونصف إيسكو ليضطر الكولومبي للرحيل عن الريال في الصيف الماضي نحو بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع خيار الشراء.

ويريد خاميس في مباراتي ريال مدريد التفوق على إيسكو، وإظهار خطأ المدرب الفرنسي في الاستغناء عن خدماته في الصيف الماضي.

وتصطدم رغبات بايرن ميونخ الانتقامية بجنون البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، الذي يتصدر هدافي أوروبا في 2018 برصيد 25 هدفا وهداف تشامبيونز ليج بالموسم بـ15 هدفا.

ويعشق صاحب الـ33 عامًا، الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا "120 هدفا"، مباريات بايرن ميونخ الألماني، حيث سجل رونالدو 9 أهداف في مرمى بايرن ميونخ، ثاني أفضل فريسة له في تشامبيونز ليج خلف يوفنتوس الذي هز شباكه بـ10 أهداف بعدما دك حصون الفريق البافاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بخمسة أهداف (ثنائية في أليانز أرينا" وهاتريك في برنابيو")، ونجح في قيادة "البلانكوس" لنصف النهائي.

خلال 6 مباريات لـ"رونالدو" هداف تشامبيونز ليج في الموسم الجاري برصيد 15 هدفًا، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعرض للخسارة مرتين في نصف نهائي 2011-2012 (2-1 و4-3 ركلات ترجيح).

كابوس بنزيما

تحمل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي تشامبيونز ليج، منافسة خاصة بين الفرنسي كريم بنزيما والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث إن الأول يعاني من تراجع مستواه في الموسم الجاري وهجوم جماهيري عليه، والذي دفع إدارة المرينجي إلى التفكير في الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل، واستقدام مهاجم آخر.

ويعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الخيار الأول لإدارة ريال مدريد من أجل تدعيم مركز المهاجم الصريح وستكون مباراتي بايرن ميونخ في نصف نهائي تشامبيونز ليج فرصة ثمينة للفرنسي كريم بنزيما لظهار قوته والتفوق على المهاجم البولندي.

ميسي الحراس × ميسي مصر

تحمل موقعة ليفربول مع نظيره روما مواجهة مرتقبة ومثيرة بين البرازيلي أليسون بيكر، حارس الذئاب الذي يلقب بأنه "ميسي الحراس" والفرعون محمد صلاح، نجم ليفربول المعروف بأنه "ميسي مصر".

ستكون مباراة خاصة بين أليسون الذي تألق في مباراتي برشلونة ضد ليونيل ميسي ومحمد صلاح الذي قاد ليفربول إلى نصف نهائي بعدما سحق الريدز ذهابا وإيابا مانشستر سيتي بواقع 5-1.

ويتقاسم الثنائي نفس الاهتمام من عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد بالتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية في ظل معاناة البلانكوس في مركز حراسة المرمى ومركز اللاعب الجناح.

ويعود محمد صلاح لفريق روما الذي قضى بين صفوفه عامين من أفضل أعوامه الاحترافية لفرعون الذي قاده للانضمام إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.

بالمقابل يملك الألماني يورجن كلوب سجلا مقلقا للغاية لجماهير ليفربول ضد الفرق الإيطالية بتحقيق انتصار وحيد خلال 6 مباريات.

بالمقابل سجل فريق ليفربول ضد الفرق الإيطالية سيئ أيضًا، حيث فاز في 11 مباراة، وخسر 11، وتعادل في 3 خلال 25 مباراة، لكنه الريدز يملك معدلا رائعا أمام روما في 5 مباريات، فاز فريق المصري محمد صلاح في 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا