محمد صلاح يجيب.. هل ليفربول قادر على الفوز بدوري الأبطال؟

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن ثقته الكبيرة في نجاح الريدز في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما نجح ليفربول في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة، وأوقعت القرعة ليفربول في مواجهة روما الإيطالي وريال مدريد أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة «سي إن إن»: "يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا بالطبع، نحن الآن في نصف النهائي، ونلعب مباراتين حتى نصل إلى الخطوة الأخيرة، ولن نتنازل عن ذلك الحلم".

وحول فوز ليفربول الأخير على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قال صلاح: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، وتحديداً في أول 20 دقيقة منها، ولكن عندما سنحت الفرصة لإحراز الأهداف في مرمى السيتي تمكنا من ذلك".

وعلق محمد صلاح على هدفه في شباك مانشستر سيتي قائلاً: "إنه شعور رائع أن تسجل في مباراة كهذه، وأن تساعد فريقك على التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، فعندما سقطت الكرة أمامي، كنت هادئاً أمام المرمى، ووضعتها بشكل جيد".

وأضاف: "نحن الآن في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ونحن جميعًا نعمل على أخذ الأمور خطوة بخطوة، ونذهب لكل مباراة ونحن واثقون من الفوز".

وعن علاقته بجماهير ليفربول قال صلاح: "الجمهور في كل مباراة يهتف لي وأستمع للجماهير خاصةً وهم يغنون نشيدا خاصا باسمي، أنا أحبهم للغاية، وأشعر بالحب في هذا النادي وهذه المدينة وأيضا في تدريبات الفريق".

واختتم محمد صلاح قائلاً: "ليفربول فريق كبير جدًا وله شعبية جارفة في الشرق الأوسط، وأحد أسباب انتقالي إلى ليفربول، هو أنني منذ صغري كنت دومًا أختاره في لعبة البلاي ستيشن".

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