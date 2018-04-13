صلاح ورونالدو وميسي من الأفضل: الفرعون المصري يجيب

كتب- محمود السيد

كشف الدولي الوطني محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن رأيه في الأقاويل التي تتحدث عن مقارنته بالثنائي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، بعد مستواه الرائع رفقة الريدز في الموسم الجاري.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" البريطانية بخصوص مقارنته بميسي وكريستيانو رونالدو وأنه ثالث أفضل لاعب في العالم: "أترك ذلك الأمر للناس يقولون ما يرون، أو ما يريدون، وأنا أفكر في كل مباراة من أجل خدمة الفريق، وحصد النقاط، وتسجيل الأهداف، وصناعتها، وتقديم أفضل ما لدي، وهذا أهم أمر بالنسبة لي".

وأضاف أفضل لاعب في أفريقيا 2017: "نأخذ كل مباراة على حدة، وندخل المباريات بصبر وعن نفسي أرغب في إحراز الأهداف في كل مباراة، وصناعة الفارق في صفوف فريقي ليفربول، وهذا ما أفكر به، ويشغل بالي طول الوقت، لأن هذا يسعد جماهير النادي".

وتابع الفرعون المصري بخصوص صراع الحذاء الذهبي مع سيرجيو أجويرو وهاري كين: "سيرجيو أجويرو وهاري كين مهاجمان دورهما يختلف عني لأنني لست اللاعب رقم (9)، بل جناح ومهمتي صناعة الأهداف أكثر من إحرازها بينما مهمة سيرجيو وكين أسهل مني لأنهما مهاجمان دائمًا على مقربة من مرمى المنافسين أكثر مني".

وعن احتمالية فوزه بالحذاء الذهبي قال صلاح: "لا أعتقد ذلك يتبقى 5 مباريات في البريميرليج، وسنرى ماذا يحدث؟".

وعن مواجهة روما: «إنه فريقي القديم أحب المشجعين هناك هم لا يصدقون، ويحبونني أيضًا ما زلت أتحدث مع معظم اللاعبين هناك، كنا قريبين جدا من بعضنا البعض بالطبع، لديّ ذكريات سعيدة لعبنا معًا لمدة عامين وكأننا نقاتل معًا في جميع المباريات كان لدينا وقت جيد في غرفة تبديل الملابس وسعيد بالعودة إلى الأوليمبيكو».

الجدير بالذكر أن، صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، بفارق 4 أهداف عن هاري كين و8 أهداف عن أجويرو، ويلتقي ليفربول غدًا فريق بورنموث في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الـ34 من عمر الدوري الإنجليزي البريميرليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا