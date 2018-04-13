الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تحدد مكان قمة ترامب وكيم جونج أون

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن الولايات المتحدة لم “تحدد بعد موقفها حول مكان عقد قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي مع كيم جونغ أون”.

وناقش الزعيم كيم جونغ أون في اجتماع حزبيالثلاثاء 10 أبريل النتيجة المستقبلية للحوار مع الولايات المتحدة وتطور العلاقات مع كوريا الجنوبية قبيل قمة مع سول في 27 أبريل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في أول ذكر من جانب بيونغ يانغ لحوار رسمي مع الولايات المتحدة وللقمة مع سيئول، إن كيم وضع “قضايا استراتيجية وتكتيكية” كي يسير عليها حزبه (العمال الكوريين) القوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية