سعد الحريري يزور ثكنة عسكرية على الحدود مع إسرائيل

زار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، جنوب لبنان ووصل إلى منطقتي مرجعيون وحاصبيا، القريبتين من الشريط الحدودي مع إسرائيل، قبيل أسابيع من الانتخابات النيابية.

وقال الحريري للصحفيين خلال الزيارة: “مشروعنا هو أن تقوم الدولة بخدمة كل اللبنانيين في كل البلاد… برنامجنا الانتخابي هو الوطن والدولة والعيش المشترك، ومشروعنا الاعتدال، وهمنا الدولة والجيش القوي، والقوى الأمنية القوية”.

وتفقد الحريري في منطقة مرجعيون ثكنة “فرانسوا الحاج”، في مقر قيادة اللواء السابع التابع للجيش اللبناني.

وتعتبر زيارة الحريري للمناطق المحاذية للشريط الحدودي في جنوب البلاد، الأولى من نوعها لمسؤول لبناني رفيع المستوى، منذ انسحاب القوات الإسرائيلية في عام 2000 من الجنوب اللبناني.

