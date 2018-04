طالبات صنعاء يرفضن ترديد صرخة الحوثية ويهتفن «نفديك يا يمن»

اعتدى مشرف يتبع ميليشيا الحوثي بالضرب على طالبات مدرسة المنار الثانوية بـ صنعاء، بعد رفضهن ترديد الصرخة الحوثية.

وأفادت مصادر طلابية أن مديرة المدرسة طلبت من الطالبات ترديد شعار الصرخة في الطابور، كما قامت ابنة مشرف الحي بالطلب من الطالبات بضرورة ترديد الصرخة، لكن الطالبات قاموا بترديد شعار ( بالروح بالدم نفديك يا يمن).

فقام المشرف بالاعتداء عليهن، ووصل الأمر إلى ملاحقتهن في فناء المدرسة، بعد أن قمن برميه بالحجارة، ليقوم بعد ذلك باستدعاء الأطقم المسلحة، الذين قاموا بضرب الرصاص الحي على الطالبات وملاحقتهن.

وتشهد مدارس مدينة صنعاء انتفاضة طلابية، يرفض خلالها الطلبة ترديد الصرخة الحوثية، والتي يحاول الحوثيون فرضها بدل النشيد الوطني اليمني، بالإضافة إلى محاولتهم تغيير المناهج الدراسية والتجنيد الإجباري للطلاب للمشاركة في ساحات القتال.

