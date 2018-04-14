مصدر عسكري ينفى مغادرة السفن والغواصات الروسية ميناء طرسوس السوري

نفى مصدر عسكري روسي مغادرة السفن والغواصات الروسية لميناء طرطوس السوري على خلفية ضربات أمريكية محتملة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله، أمس الجمعة، إن التقارير التي تفيد بأن روسيا سحبت جميع سفنها الحربية من ميناء طرطوس خوفا من الضربات الأمريكية، غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن القوات البحرية الروسية الموجودة في البحر المتوسط تستخدم مركز التموين والصيانة الروسي في ميناء طرطوس لتجديد الاحتياطات وإجراء أعمال صيانة صغيرة فقط.

وأشار المصدر إلى أن السفن الحربية الروسية تدخل بهذا الهدف ميناء طرطوس بانتظام، لكن بعد ذلك تعود دائما إلى مناطق رباطها في البحر لتنفيذ مهامها.

وأكد المصدر أن "السفن الحربية الروسية والغواصات تنفذ، في الآونة الأخيرة، دوريات مراقبة مستمرة عن مساحات قريبة على السفن والغواصات الأمريكية والتابعة لحلفاء واشنطن في الناتو في الجزء الشرقي للمتوسط بغية امتلاك كافة المعلومات المتعلقة بأي نشاط عسكري في الجو وتحت سقف البحر وفوقه في هذا الجزء من البحر، وبخاصة حالات اقتراب ومناورة السفن التابعة للقوات البحرية الأجنبية بالقرب من سواحل طرطوس".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا