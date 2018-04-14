السفير الروسي في الولايات المتحدة بعد الهجوم الأمريكي: حذرنا من أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب

قال أناتولي أنطونوف سفير روسيا في الولايات المتحدة، إن الهجمات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا، سيكون لها عواقب.

وأضاف إن إهانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر غير مقبول.

وقال أنطونوف على تويتر "يجري تنفيذ سيناريو معد سلفا.

وتابع: "مرة أخرى نتعرض لتهديدات..وقد حذرنا من أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب".

وقال، " إهانة رئيس روسيا أمر غير مقبول ومرفوض".

وأضاف أن "الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في العالم ليس لها حق أخلاقي في إلقاء اللوم على دول أخرى".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا