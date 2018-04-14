الأمم المتحدة تدرج جيش ميانمار بالقائمة السوداء للحكومات

كما أوضحت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن إن الطاقم الطبي الدولي وآخرين في بنغلادش وثقوا أن ما يقرب من 700 ألف من مسلمي الروهينغا الذين فروا من ميانمار “يعانون آثارا بدنية ونفسية لاعتداءات جنسية وحشية”.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن الأمن العام للأمم المتحدة “التهديد واسع الانتشار واستخدام العنف الجنسي كان جزءا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية، حيث عملوا على إزلال وترويع ومعاقبة أقلية الروهينغا، كأداة محسوبة لإجبارهم على الفرار من وطنهم ومنعهم من العودة”.

يذكر أن ميانمار ذات الأغلبية البوذية لا تعترف بالروهينغا كجماعة عرقية، مشددة على أنهم مهاجرون من بنغلادش يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد، وتمنعهم من الحصول على المواطنة، مما جعلهم عديمي الجنسية داخل البلاد.

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