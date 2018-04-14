الخارجية الفرنسية تهدد «الأسد» بضربات جديدة لسوريا

المتوسط:

قالت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم السبت، إن أهداف الضربات الدولية في سوريا تحققت وليست هناك نية لشن مزيد من الضربات في هذه المرحلة، لكن على نظام بشار الأسد أن يدرك أنه لو تجاوز “الخطوط الحمراء” مرة أخرى ستكون هناك ضربات جديدة.

وذكر تقرير للمخابرات الفرنسية رفعت عنه باريس صفة السرية، أن فرنسا خلصت بعد تحليل فني لمصادر متاحة للجميع و”معلومات مخابراتية موثوقة” أن قوات النظام السوري نفذت الهجوم الكيماوي في مدينة دوما في السابع من إبريل/ نيسان الحالي.

وأعلن هذا التقرير بعد ضربات منسقة نفذتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على أهداف تابعة للنظام السوري خلال الليل، متابعا أنه ليست لديهم معلومات تدعم فرضية أن جماعات سورية مسلحة في الغوطة الشرقية سعت لامتلاك أسلحة كيمياوية أو تملكها بالفعل.

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