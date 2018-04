«الجامعة العربية»: لن ندرج أزمة قطر بأعمال القمة الـ29

المتوسط:

أعلنت الجامعة العربية رسميا اليوم السبت، عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة العربية الـ29 التي ستنطلق يوم غد الأحد على مستوى القادة في السعودية، مؤكدة أن الأمر يعد منطقيا، لأن أيا من أطراف الأزمة لم يطلب منذ نشوبها إدراجها على جدول عمل الجامعة.

وأشار المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي، إلى أن الأزمة بين دول المقاطعة الأربع وقطر، غير مطروحة على جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثها بشكل عام في أي من أطر العمل الرسمية.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، مع تأكيده دعمه لجهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت.

ومن جانبه صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن حل الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي، متابعا أن هناك مشاورات مستمرة بين الدول الأربع المناهضة للإرهاب والتي عقد وزراء خارجيتها اجتماعا الخميس لبحث آخر مستجدات هذه الأزمة.

واندلعت أزمة قطر في يونيو 2017 بقطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرض الدول الأربع “إجراءات عقابية” عليها بمسوّغ “دعمها للإرهاب” وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة لسلب قرارها الوطني.

