الخارجية الجزائرية تستنكر التصعيد العسكري في سوريا

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أسفها واستنكارها للتصعيد العسكري الذي عرفه الوضع في سوريا، على خلفية الهجوم الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر اليوم السبت، على مواقع في هذا البلد.

وقال عبدالعزيز بن علي شريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان مكتوب: "أي تصعيد عسكري مهما كان طبيعته لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ويؤخر فرص تحقيق الحل السياسي والسلمي للمأساة التي يعرفها هذا البلد الشقيق (سورية)".

وأضاف البيان: " الجزائر تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وأنها مقتنعة بأنه لا بديل عن الحل السياسي المتفاوض عليه، الوحيد القادر على وضع حد لمعاناة الشعب السوري، والحفاظ على الوحدة الترابية وسيادة سورية".

وأشار بن علي شريف، أنه إزاء هذه التطورات، فإن الجزائر تذكر بضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني من طرف الجميع وفي جميع الظروف.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيي، قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه الضربات "ستزيد من تعقيد الوضع"، وإن " الجزائر ثابتة على موقفها بخصوص الأزمة السورية، وهو أن الحل لن يكون إلا سياسيا".

وأشار أويحيي، إلى أن الجزائر كانت تأمل في "ترك المجال أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للسلطات السورية باستعمال أسلحة كيماوية".

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