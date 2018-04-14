روسيا تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار يندد بالضربات على سوريا

طرحت روسيا على مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروع قرار يندد "بالعدوان على الجمهورية العربية السورية من الولايات المتحدة وحلفائها في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ولم يتضح على الفور موعد طرح مشروع القرار للتصويت.

وقال دبلوماسيون، إنه ليس من المرجح أن يحصل مشروع القرار على تسعة أصوات وهو الحد الأدنى المطلوب الذي يمكن من خلاله أن تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو) للاعتراض عليه، ولكي يصدر قرار من مجلس الأمن فإنه يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات دون استخدام حق النقض من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

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