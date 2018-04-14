استشهاد 4 نشطاء فلسطينيين في انفجار بقطاع غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن أربعة من أعضائها قتلوا فيما بدا أنه انفجار عرضي في قطاع غزة، اليوم السبت.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في بيان "ارتقى شهداؤنا الأبرار إلى العلا.. أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث، فيما أكد مسعفون في الموقع بمنطقة رفح أن الانفجار وقع بسبب قذيفة دبابة إسرائيلية.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن الجيش ليس ضالعا في الأمر وقال: "لا علم لدينا بأي ضربة إسرائيلية في المنطقة".

وتصاعدت أعمال العنف في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، عندما بدأ فلسطينيون احتجاجات على الحدود مع إسرائيل.

وقتلت القوات الإسرائيلية 31 فلسطينيا وأصابت المئات منذ بدء الاحتجاجات، مما أثار انتقادات دولية للطرق المميتة التي تستخدمها في الرد على الاحتجاجات.

وبدت المنطقة الحدودية هادئة إلى حد كبير اليوم السبت.

ونصب المحتجون عدد من الخيام قرب الحدود في إطار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث وأطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" في إحياء لمطلب منذ فترة طويلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لمنازل أجدادهم التي تقع حاليا في إسرائيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا