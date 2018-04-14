وصول السراج الى الدمام لحضور اجتماع القمة العربية

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29.

وكان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصوله الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية سمو الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية .

هذا وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي مساء السبت على هامش اجتماعات القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي .

وتبدأ الأحد، اجتماعات القمة العربية بحضور رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية وعلى جدول أعمالها القضية الفلسطينية وملف القدس بالإضافة إلى الأزمة السورية والأزمة الليبية والأوضاع في اليمن وملف مكافحة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا