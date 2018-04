فى رسالة للأسد .. نجل عبد الناصر يذكره بالعدوان الثلاثى على مصر

بعث عبد الحكيم نجل الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يذكره فيها بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ويندد بالعدوان الثلاثي الحالي على سوريا.

وقال في رسالته:

“كما كان قدر مصر في صد العدوان الثلاثى الغاشم في معركة السويس عام 1956 حين أعلنت سوريا الشقيقة هنا القاهرة من دمشق وكانت معركة السويس مقبرة الحقبة الاستعمارية بوجهها القبيح القديم فإن قدر سوريا قلب العروبة النابض كما أطلق عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن تكون مقبرة الاستعمار بوجهه الجديد الذي تصور أنه عن طريق أعوانه من الخونة أن يفرض إرادته علينا ولكن هيهات والآن نعلنها من مصر جمال عبد الناصر هنا دمشق من القاهرة..”

واستهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في دوما بالغوطة الشرقية.

