منعت سلطات مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت، دخول الدبلوماسية الأمريكية “بريانا جريس بار” بدون تأشيرة مسبقة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتبين أثناء إنهاء إجراءات وصول الدبلوماسية الأمريكية بريانا جريس بار القادمة من دبى، أنها لا تحمل تأشيرة دخول مسبقة كما تقضى القواعد المعمول به.

فقامت سلطات الجوازات بالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، للمراسم الذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة حيث تقرر عدم السماح بدخول الدبلوماسية الأمريكية لوصولها بدون تأشيرة مسبقة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وضرورة احترام القواعد المعمول بها.

The post مصر ترفض دخول دبلوماسية أمريكية بدون تأشيرة مسبقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية