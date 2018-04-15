السيتي يهزم توتنهام بثلاثية.. وخطوة تفصله عن لقب البريميرليج

كتب- محمود السيد

اقترب فريق مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ34 من البريميرليج التي أقيمت اليوم في ملعب "ويمبلي".

وسجل أهداف اللقاء من مانشستر سيتي خيسوس وجوندوجان وسترلينج في الدقائق 22 و25 و72 من زمن اللقاء بينما هدف توتنهام سجله إريكسن في الدقيقة 42.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ87 نقطة في صدارة البطولة بينما توتنهام تجمد رصيده عند النقطة 67 في المركز الرابع.

واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة منذ انطلاقة اللقاء بهجمات متتالية من الضيوف على توتنهام الفريق الذي فضل اللعب على الهجمات المرتدة.

حرمت العارضة ليروي ساني من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية قوية من لاعب مانشستر سيتي بالدقيقة 3.

وخلال ربع ساعة الأولى من اللقاء، سيطر مانشستر سيتي على اللقاء وخلق عدة فرص لكن لاعبي بيب جوارديولا تعامل بصورة سيئة معها بينما توتنهام لم يقدم المستوى المرجو بعد.

ونجح البرازيلي جابرييل خيسوس في تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 بعد تمريرة طويلة من القائد فينسنت كومباني الذي ضرب مصيدة التسلل لدفاع توتنهام.

وسجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد الحارس هوجو لوريس لتدخله على رحيم سترلينج بالرغم أنه التدخل كان خارج المنطقة.

وحاول فريق توتنهام تقليص النتيجة بتسديد كرات دون عنوان من خارج منطقة الجزاء من إريك لاميلا و كريستيان إريكسن وتصدى الفرنسي هوجو لوريس في تسديدة ديفيد سيلفا الصاروخية في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

ونجح الدنماركي كريستيان إريكسن في تقليص النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 42 بعد خطأ من إيميريك لابورت في إخراج الكرة من أمام مرماه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف على توتنهام، الذي استحوذ عليه الضيوف 58% وخلق فريق بيب جوارديولا عدة فرص على مرمى هوجو لوريس بينما أصحاب الأرض خلقوا فرصة وحيدة سجلها إريكسن.

وبدأ فريق توتنهام الشوط الثاني مغايرا عن الأول بالضغط العالٍ على الضيوف مانشستر سيتي من أجل تعديل النتيجة بينما فريق بيب جوارديولا تراجع للخلف قليلا في ظل الضغط الكبير من السبيرز.

وأهدر جابرييل خيسوس، فرصة تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد انفراد تام مع الفرنسي هوجو لوريس في 64 من زمن اللقاء وكرر رحيم سترلينج نفس فعل البرازيلي عقب عرضية أرضية من ديفيد سيلفا بالدقيقة 66.

وأضاع سترلينج هدف بصورة غربية بعدما رواغ لوريس وبن ديفيس بصورة رائعة لكنه سدد في جسد دفاع توتنهام بالدقيقة 70 قبل أن يسجل الثالث لفريقه بعد كرة مرتدة من الفرنسي لوريس بالدقيقة 72.

وصلت الدقيقة 80، وسط هجمات متبادلة بين مانشستر سيتي وتوتنهام بعدما تقدم الضيوف بالهدف الثالث الذي جعل السبيرز يهاجمون بكل أسلحتهم.

تصدى البرازيلي إيدرسون لتسديدة قوية من البديل لوكاس مورا في الدقيقة 90 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي على توتنهام 3-1.

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