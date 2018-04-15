محامي ترامب الخاص ينفي تقريرا صحفيا عن زيارة براج

نفى مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا لوسائل الإعلام قال، إن لدى المحقق الخاص في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة في 2016 أدلة على قيام كوهين بزيارة براج العام الماضي.

وكانت صحيفة ماكلاتشي، قد قالت يوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها إن لدى المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية دليلا على أن كوهين دخل جمهورية التشيك عن طريق ألمانيا.

وقالت ماكلاتشي في تقريرها إن تأكيد هذه الزيارة سيعطي مصداقية لملف أعده موظف سابق بالمخابرات البريطانية يقول أن كوهين التقى في براج مع حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات وقال ترامب إنه لم يحدث تواطؤ. ونفى كوهين حتى زيارته للعاصمة التشيكية.

وقال كوهين على تويتر" تغطية سيئة ومعلومات سيئة وقصة سيئة.

"بغض النظر عن عدد المرات أو الأساليب التي كتبوا بها ذلك لم أذهب مطلقا لبراج. كنت في لوس انجليس مع ابني".

ومن المقرر أن يمثل كوهين أمام المحكمة الاتحادية يوم الاثنين فيما يتعلق بقيام عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي بمداهمة مكتبه ومنزله في نيويورك الأسبوع الماضي في إطار إحالة من مولر.

وقال شخص مطلع على الأمر إن هذه المداهمة استهدفت الحصول على معلومات بشأن قيام كوهين قبيل انتخابات 2016 بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها مارست الجنس مع ترامب في 2006. وقال ترامب إنه لا يعرف شيئا عن هذا المبلغ.

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