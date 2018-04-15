شكوك حول عودة أول عائلة من الروهينجا إلى بورما

أعلنت الحكومة البورمية أن أول عائلة من الروهينغا المسلمين الذين هربوا إلى بنجلادش إثر ما تقول الأمم المتحدة أنه تطهير عرقي في 2017 في بورما، قد عادت، لكن المنظمات غير الحكومية تشكك في هذا الإعلان.

وقال بيان نشر مساء السبت على موقع فيسبوك مرفقا بصور لعائلة تقوم بتسجيل أسماء أفرادها لدى مسئولين بورميين، إن "الأفراد الخمسة لهذه العائلة قد أرسلوا إلى أقارب لهم في مونغداو" التي كانت مركزا لأعمال العنف.

إلا أن البيان لم يحدد ما إذا كانت هذه العودة الأولى الرمزية، ستليها بعد فترة، عودة عائلات أخرى فيما يقيم 700 ألف من أفراد الروهينغا في مخيمات غير صحية في بنجلاديش، وثمة تخوف من تفشي الوباء فيها مع اقتراب فصل الأمطار.

وتؤكد بنجلادش من جانبها أن هذه العائلة موجودة في "المنطقة العازلة" بين البلدين. وقال مفوض اللاجئين البنجلادشيين محمد أبو الكلام لوكالة فرانس برس "لا يدخلون ضمن صلاحياتنا، لذلك لا نستطيع أن نؤكد ما إذا كان آخرون على وشك الدخول".

وانتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عودة العائلة الأولى، معتبرًا أنها تندرج في إطار "حملة علاقات عامة تهدف إلى جذب الانتباه عن الجرائم المرتكبة" حسب تعبير مندوب المنظمة في آسيا أندريا جورجيتا.

وقال فيل روبرتسون من "هيومن رايتس واتش" التي نشرت في الأشهر الأخيرة صورا التقتطها أقمار صناعية عن حجم الدمار اللاحق بقرى الروهينغا، إن "على المجموعة الدولية أن تتابع باهتمام ما سيحصل لهذه العائلة".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية هي أن بورما لا تمنح دائما المرشحين للعودة الجنسية ولا تتيح لهم العودة إلى قراهم".

وتؤكد الحكومة البورمية من جهتها أنها "ستناقش معهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين هربوا بسبب النزاعات" من أجل "تحسين عملية العودة".

وتتابع المجموعة الدولية عن كثب مسألة عودة اللاجئين، وتعرب المنظمات غير الحكومية عن قلقها من عدم استعداد بورما التي يفترض أن تبني مخيمات استقبال مؤقتة، لأن قرى الروهينغا غالبا ما تعرضت للحرق خلال أعمال العنف.

وتتهم بورما حتى الآن بنجلادش بأنها السبب في تأخير العودة، لكن الحكومة تواجه جيشا ورأيا عاما متأثرين بالقومية البوذية، ويعارضان كثيرا عودة الروهينغا.

حدد البلدان في يناير سنتين لتسوية مسألة عودة الروهينغا. وتتمحور الهواجس خصوصا حول الوضع الراهن في بورما، حيث أحرق جنود ومتظاهرون بوذيون مئات من قرى الروهينغا.

ويتخوف البعض من أن يبقى عدد كبير من اللاجئين الروهينغا في مخيمات فترة طويلة.

وكانت بورما أرسلت في فبراير إلى بنجلادش لائحة مرفقة بصور، لأسماء أكثر من ألف شخص قالت إنها تشتبه بأنهم من المتمردين الروهينغا، معززة بذلك المخاوف المتعلقة بالمصير الذي يواجهه الراغبون في العودة.

وفي بيانها مساء السبت، تمسكت الحكومة البورمية بالقول المألوف الذي يفيد أن اللاجئين قد فروا بسبب "أعمال عنف إرهابية" وليس بسبب تطهير عرقي قام به الجيش.

وبدأت أعمال العنف في 2017 بعد هجمات شنها متمردون روهينغا، لكن الجيش متهم بارتكاب بفظائع جماعية وجرائم وعمليات اغتصاب.

وهددت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول هذا "الإبعاد" الجماعي.

واللاجئون الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس في بنجلادش، أعربوا جميعا عن خوفهم من العودة إلى بورما، مفضلين البقاء في المخيمات الكبيرة غير الصحية التي يعيشون فيها ببنجلادش.

ويشكل الروهينغا أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم منذ سحبت منهم الجنسية البورمية في 1982 إبان النظام العسكري، وهم ضحايا العديد تمييز.

فهم لا يحملون أوراق هوية ولا يستطيعون السفر أو الزواج من دون إذن. ولا يستطيعون الوصول لا إلى سوق العمل ولا إلى الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.

وسجن اثنان من صحافيي وكالة رويترز بتهمة "الإساءة إلى أسرار الدولة" لأنهما أجريا تحقيقا حول مجزرة للمسلمين الروهينغا في 2017، وقد يحكم عليهما بالسجن 14 عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا