إسرائيل تحذر بأنها ستواصل التحرك ضد إيران في سوريا

حذر وزيران إسرائيليان الأحد من أن إسرائيل ستواصل "التحرك" ضد إيران في سوريا، وذلك بعد أسبوع على قصف نسب إلى الدولة العبرية وأسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان العضو في الحكومة الأمنية المصغرة لإذاعة الجيش الاسرائيلي "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لايران في سوريا يشكل تهديدا لأمن اسرائيل".

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت وهو عضو أيضًا في الحكومة الأمنية أن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة".

وقال "لن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا. لا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الأسد" الرئيس السوري.

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين اسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، أدت إلى مقتل 14 شخصًا بينهم سبعة ايرانيين.

وتوعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام معلنة أن الهجوم "لن يمر دون رد".

وشنت الدولة العبرية غارات عدة على أهداف في سوريا في السنوات الاخيرة.

وسَعت إسرائيل إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب الأهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول إنه شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى عدوها حزب الله.

ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم وضاعفت من تحذيراتها لايران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا