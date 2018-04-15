مقتل 20 داعشيا على الأقل في غارة جوية شمال أفغانستان

قتل 20 مسلحًا داعشيًا على الأقل، من بينهم قائد محلي، في غارة جوية نفذها الجيش الوطني الأفغاني بإقليم جوزجان شمال أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد في بيان.

ونقلت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن بيان لوزارة الدفاع أن العملية جرت بمنطقة درزاب. وأصيب 17 آخرون، خلال عمليات التطهير.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إن 14 مسلحا على الأقل قتلوا أيضا خلال عمليات نفذها الجيش الوطني الأفغاني في إقليمي هيرات وكابيسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن ثمانية مسلحين، من بينهم قيادي من طالبان، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في منطقة شيست-أي-شريف بإقليم هيرات، بينما قتل ستة مسلحون وأصيب ستة آخرون في غارات جوية نفذها الجيش الوطني الأفغاني في منطقة ناجراب بإقليم كابيسا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا عسكريين أو مدنيين، ولم تعلق طالبان على العمليات.

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